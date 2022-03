Nvidia Nerf to, w największym skrócie, technologia zamieniająca obraz 2D w scenę 3D. Wykorzystuje ona algorytmy sztucznej inteligencji do analizy obrazu zapewnionego jej w formie plików z obrazami. Następnie w kilka sekund przetwarza je na scenę 3D, którą następnie można wykorzystać do budowy sceny w grze wideo, wirtualnego studia w telewizji czy lokacji w filmie czy serialu.