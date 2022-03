Co jednak jest widoczne, to coraz dłużej trwające susze. Gdy susze pojawiają się obecnie w Europie, to jest to problem, ale póki co nie generuje on masowego exodusu. Jeżeli jednak osady od początku musiały się mierzyć z wyjątkowo nieprzyjaznym klimatem i ledwo udawało im się przetrwać z roku na rok, to coraz dłuższe i poważniejsze susze na przestrzeni kilkudziesięciu lat w XV wieku mogły doprowadzić do rozpadu struktur społecznych, więzi społecznych i ostatecznego zniknięcia Wikingów z powierzchni Grenlandii. I tak też najprawdopodobniej było i w tym przypadku.