Wystartował Konkurs Nagroda Jamesa Dysona 2022! Czekamy na nowych wynalazców

Zanieczyszczenie maseczkami to bardzo niebezpieczna konsekwencja koronawirusa. I chociaż może się wydawać, że po erze Covidu-19 sprzęt przestanie być potrzebny, to wcale nie uważam, że tak się stanie. Wprawdzie maseczki mogą być przestać obowiązkowe od kwietnia, ale nie brakuje osób, które zapowiadają, że wcale się z nimi nie rozstaną – szczególnie jesienią, kiedy kolejne wirusy zaczną krążyć. Nie mam na to żadnych badań, ale też wydaje mi się, że sezony chorobowe m.in. dzięki maseczkom przeszedłem rzadziej chorując.