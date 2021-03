Coroczny konkurs o Nagrodę Jamesa Dysona po raz pierwszy otwiera się na polskich studentów: młodych i ambitnych wynalazców, projektantów, architektów i konstruktorów. Uważasz, że twój wynalazek przyczyni się do rozwiązania jakiegoś problemu? Musisz się zgłosić i powalczyć o 152 000 zł.

Jest problem? Stwórzmy rozwiązanie. Nagroda Jamesa Dysona to coroczny konkurs stworzony w myślą o wsparciu młodych wynalazców, konstruktorów, projektantów i architektów. Mogą wziąć w nim udział wszyscy studenci przekonani o tym, iż dzierżą klucze do rozwiązania jakiegoś problemu. Może to być malutka, ale irytująca niedogodność obniżająca codzienny komfort, bądź gigantyczna przeszkoda o globalnym charakterze.

W konkursie o Nagrodę Jamesa Dysona poszukiwani są pogromcy problemów wszelakich.

Prestiżowa rywalizacja jest organizowana od 2005 r. w 28 krajach na całym świecie. Konkurs o Nagrodę Dysona to celebracja kreatywności młodego pokolenia twórców, mających pomysł na pozytywną zmianę świata, a także potrafiących zaprojektować rozwiązanie realnego problemu. Zwycięzcy tego konkursu zyskują międzynarodowy rozgłos, z kolei sama nagroda bywa trampoliną do wprowadzenia swojego projektu w życie - często na masową skalę.

Przykładowo, w 2020 r. główną zwyciężczynią Nagrody Dysona została Judit Giró Benet z Hiszpanii. 23-latka stworzyła The Blue Box - urządzenie do samodzielnej diagnostyki raka piersi, oparte o autorski i unikalny algorytm analizujący mocz. Środki zdobyte przez Benet z tytułu zdobycia Nagrody Dysona zostały przeznaczone na procesy patentowe. The Blue Box znajduje się aktualnie w finalnej fazie opracowywania prototypu, a niebawem rozpoczną się pierwsze testy kliniczne urządzenia.

Równie ciekawy jest projekt jednego ze zwycięzców konkursu o Nagrodę Dysona na szczeblu krajowym: KwickScreen. Brytyjczyk Alan Murrell opracował w 2011 r. nowoczesny parawan medyczny, chroniący pacjentów przez zakażeniami. Dzisiaj parawany KwickScreen znajdują się w 240 szpitalach na całym świecie. Murrell zatrudnia ponad 70 osób i zaopatruje w swoje produkty wszystkie placówki zdrowia w Wielkiej Brytanii.

Nagroda Jamesa Dysona po raz pierwszy w Polsce. Studenci z naszego kraju mogą walczyć o 152 000 zł.

To pierwszy raz, kiedy studenci i młodzi absolwenci z Polski wezmą udział w rywalizacji o Nagrodę Jamesa Dysona. Tegoroczny konkurs został podzielony na trzy etapy: krajowy, eliminacyjny oraz międzynarodowy. Na etapie krajowym niezależne jury wyłania jeden projekt zwycięski oraz dwa projekty warte wyróżnienia. Zwycięzca szczebla krajowego wygrywa 10 000 zł oraz przechodzi do dalszego etapu.

Na etapie eliminacyjnym inżynierowie Dysona zawężają grono 28 krajowych zwycięzców do 20 finalistów. Specjaliści przyglądają się, jak dobrze każda praca wypełnia warunki konkursu, utrzymując w centrum uwagi m.in. rentowność handlową. To właśnie wśród finałowej 20-tki rozpoczyna się ostatni szczebel rywalizacji o kwotę 152 000 zł dla autorów projektu oraz dodatkowych 25 000 zł dla uczelni, z której pochodzą studenci. Ponadto na etapie międzynarodowym wyłania się dwa projekty warte wyróżnienia, a ich autorzy otrzymują po 25 000 zł.

Wprowadzoną w 2020 r. nowością jest dodatkowa nagroda w kategorii zrównoważony rozwój. To osobne wyróżnienie, które otrzymuje autor jednego z 20 finałowych projektów. Jego zdobycie wiąże się z otrzymaniem nagrody w wysokości 152 000 zł. Szanse na takie wyróżnienie mają wynalazcy, którzy zwrócili szczególną uwagę na to, by ich projekt realizował ideę zrównoważonego rozwoju. Może tu chodzić np. o rodzaj wykorzystanych materiałów, proces projektowania, metody produkcji lub charakter samego problemu.

Głównego zwycięzcę wybiera sir James Dyson, a zwycięzcę krajowego… m.in. Spider’s Web.

Przemysław Pająk - założyciel i redaktor naczelny Spider’s Web - został członkiem trzyosobowego jury odpowiedzialnego za wyłonienie polskiego finalisty. Pozostali członkowie jury to doktor Tomasz Łuczyński, absolwent Politechniki Warszawskiej i Jacobs University Bremen, zawodowo rozwijający systemy percepcji dla robotów podwodnych oraz Tomasz Rożek, doktor fizyki i popularny twórca internetowy, znany m.in. jako autor kanału Nauka. To lubię.

Zdobywcę głównej nagrody oraz zdobywcę nagrody w kategorii zrównoważony rozwój osobiście wskazuje sir James Dyson - założyciel firmy Dyson, miliarder i wynalazca, znany m.in. z projektu bezworkowego odkurzacza czy bezdotykowej suszarki do rąk.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które posiadają lub w przeciągu ostatnich czterech lat posiadały status studenta studiów I lub II stopnia na kierunku związanym z inżynierią lub projektowaniem. Zgłoszenia może także dokonać zespół, pod warunkiem, że wszyscy jego członkowie to osoby, które posiadają lub w przeciągu ostatnich czterech lat posiadały status studenta studiów I lub II stopnia, a przynajmniej jedna z nich uczęszcza na studia na kierunku związanym z inżynierią lub projektowaniem. Kandydaci zgłaszają swoje projekty za pomocą formularza zamieszczonego na stronie Nagrody Jamesa Dysona.