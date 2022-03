mObywatel, Profil Zaufany i węzeł krajowy dla obywateli Ukrainy.

Należy jednak przyjąć scenariusz upadku Ukrainy jako jeden z prawdopodobnych. Część uchodźców w takim scenariuszu prawdopodobnie wyemigruje do innych krajów. Znaczna część jednak zechce zostać w Polsce. Będą się starali stać się częścią polskiego społeczeństwa, podejmować w Polsce pracę, płacić tutejsze podatki, posyłać dzieci do szkoły. Polska nie jest na to gotowa. Trudno by była, mało kto dawał wiarę, że w Europie wybuchnie niebezpieczna wojna. I to taka, w której agresor nie cofa się przed niczym, z premedytacją mordując ludność cywilną. Na szczęście już dziś podejmowane są pierwsze kroki.