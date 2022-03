Mac Studio mógłby być szybszy. Apple ogranicza czip M1 Ultra

Apple to mistrzowie marketingu, co do tego nie ma złudzeń. Nikt tak jak Gigant z Cupertino nie umie sprawić, by klienci - nawet ci najbardziej ogarnięci technologicznie - zaczynali się ślinić na widok nowego produktu z myślą "muszę to mieć". Nic zatem dziwnego, że gdy Tim Cook ze sceny zapowiedział najpotężniejszego Maca ever, zamówienia posypały się lawinowo; w Polsce na inne konfiguracje niż podstawowe już teraz trzeba czekać do kilku miesięcy, a lista oczekujących w sklepach partnerów wciąż się wydłuża.