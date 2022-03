Czy da się to zrobić w obudowie o powierzchni 19x19 cm, która pozostaje bezgłośna nawet pod pełnym obciążeniem? Nie ma szans, to jest fizycznie niewykonalne w świecie maszyn z Windowsem. Jeśli chodzi o stosunek mocy do gabarytów i emitowanego hałasu, Mac Studio zwyczajnie nie ma sobie równych i redefiniuje to, co uważamy za normę w świecie komputerów osobistych dla profesjonalistów. Normą są bowiem ogromne obudowy i szumiące wiatraki. Mac Studio pokazuje, że wcale nie musimy tego akceptować, a nowa normalność to cisza i niewiele zajętej powierzchni na biurku.