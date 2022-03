Dawali mu miesiąc życia, ale on nie chce umierać. Ingenuity jest nie do zajechania

To właśnie na podstawie danych z helikoptera powstaje wstępna mapa trasy łazika zmierzającego do delty rzecznej w krawędzi krateru Jezero. Następnie taka mapa przesłana zostanie do łazika, który podczas pokonywania trasy będzie autonomicznie wprowadzał do niej własne poprawki na podstawie tego co będą widziały jego sensory po drodze. Aktualnie Perseverance od 14 marca próbuje w jak najszybszym tempie pokonać 5 kilometrów dzielących go od następnego celu badań.