Celem podróży jest delta rzeczna w krawędzi Krateru Jezero, w którym łazik znajduje się do blisko roku. Wszystkie dostępne dane wskazują na to, że krater Jezero kilka miliardów lat temu wypełniony był wodą. Co więcej, do krateru wpływała woda z marsjańskiej rzeki, tworząc rzeczoną deltę w jednej ze ścian krateru. Jeżeli gdziekolwiek miałyby na Marsie znajdować się ślady dawnego, mikroskopijnego życia, to właśnie w osadach pozostawionych w takiej delcie rzecznej.