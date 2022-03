Emoji kontra rosyjska policja i agentura. Zamiast konkretów o protestach, kody z piktogramów.

🚶🏻🚶🏻🚶🏻🚶🏻7️⃣🚶🏻🚶🏻🚶🏻🚶🏻 - co może oznaczać taki ciąg znaków wysłany SMS-em, Telegramem albo Signalem? Dla rosyjskiej opozycji wiadomość jest jasna: demonstracja o siódmej godzinie. To tylko jeden ze sposobów, by utrudnić rosyjskiej policji i agenturze działania prewencyjne. Niektórzy zamiast Emoji używają ogólnikowych sformułowań. Takich jak chodźmy na spacer do centrum czy świetna pogoda na spacer. Spacer to oczywiście demonstracja.