Teoretycznie trudno z tym dyskutować. Prezydent Ukrainy jest już wręcz komiksowym superbohaterem. Zdaje sobie z tego sprawę. Kiedy świat zastanawiał się, czy ostatnie spotkanie Putina z kobietami to czasem nie ściema - agresor miał być doklejony do scenerii, tak naprawdę kobiety go nie widziały - dowodem na to miał być fakt, że ręka Putina przenika przez mikrofon. Co zrobił Wołodymyr Zełenski dosłownie kilka godzin później? Swoje wystąpienie zakończył przestawieniem mikrofonu. Nawet na wojnie możesz stać się viralem.