Dwaj mężczyźni rozbrajają bombę. Pierwszy delikatnie i spokojnie wykręca zapalnik. Robi to w rękawiczkach, w których my co najwyżej przycinamy róże. Nie może dojść do zapłonu, bo wtedy katastrofa murowana. Dlatego asystujący mu drugi mężczyzna podlewa zapalnik wodą, by zminimalizować ryzyko.