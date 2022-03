Ukraina szuka schronienia danych poza granicami kraju.

Najważniejsza zasada przy tworzeniu kopii zapasowych to tzw. "regułą 3-2-1". Odnosi się ona do tego, że należy mieć przynajmniej trzy kopie danych, na przynajmniej dwóch różnych urządzeniach, a przynajmniej jedno z nich powinno znajdować się w innej lokalizacji od pozostałych. W domowych warunkach oznaczałoby to, że dokumenty czy zdjęcia warto mieć na trzech dyskach, z czego jeden powinien znajdować się poza domem, np. w domu rodzinnym u rodziców. Taka kopia przetrwałaby nawet pożar lub inną niespodziewane zjawisko.