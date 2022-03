Drony DJI wycofywane z europejskich sklepów. Nie chcą zarabiać na rosyjskich zbrodniach

DJI pochodzi z Chin, a więc z jedynego mocarstwa, które nie zerwało przyjacielskich stosunków z Rosją (DJI broni się, że Chiny nie wspierają aktywnie Rosji w inwazji na Ukrainę). Na terenie Ukrainy przestał działać system DJI AeroScope do wykrywania dronów (DJI broni się, że to przejściowe problemy techniczne wywołane szkodami wojennymi), firma oferuje Rosji jego lepszą wersję o zwiększonym zasięgu (DJI broni się, że udostępnienie tej wersji Ukrainie byłoby niepraktyczne) oraz jest oskarżona przez przedstawicieli władz Ukrainy o udostępnianie Rosji współrzędnych GPS dronów, z których korzystają siły obronne Ukrainy (DJI twierdzi, że to kłamstwo). DJI odmawia też uziemienia dronów i systemów ich wykrywania operowanych przez Rosjan.