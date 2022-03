Latają przy pożarach i potrafią znajdować ludzi pod gruzami. Oto Nowe drony DJI

Przede wszystkim jest to sprzęt do zadań specjalnych. Dron jest dostosowany do lotów w temperaturach od -20 do 50 st. Celsjusza, a do tego może latać nawet w deszczu, ponieważ spełnia normę IP55. Kolejnym ważnym aspektem jest bezpieczeństwo lotu, zapewniane przez niespotykany dotąd zestaw czujników. Na każdym z sześciu kierunków (przód, tył, lewo, prawo, góra, dół) mamy zestaw kamer i czujników ToF dbających o wykrywanie przeszkód. Do tego na pokładzie znalazł się odbiornik ADS-B informujący operatorów o zbliżającym się statku powietrznym, np. helikopterze ratunkowym.