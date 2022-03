Na szczęście problem zostanie też nagłośniony i nie tylko ludzie zaczną zwracać uwagę na to, ale też być może sięgną do kieszeni, by wspierać to i inne piękne drzewa, których w Polsce nie brakuje. Niestety, czasami idą pod topór z absurdalnych względów. Ale mam nadzieję, że im więcej takich plebiscytów i naszych sukcesów, tym więcej osób będzie chciało walczyć o przeżycie skarbów przyrody.