Amerykańscy badacze z firmy Mandiant, którą w najbliższym czasie ma przejąć Google za aż 54 mld dol., opublikowali raport, z którego wynika, że hakerzy z Chin, rzekomo kontrolowani przez rząd Państwa Środka, włamali się do amerykańskich rządowych systemów komputerowych. Ich ofiarą pomiędzy majem 2021 r. i lutym 2022 r. miało paść aż sześć różnych stanów.



