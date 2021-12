W oczekiwaniu na największe odkrycia w dziejach ludzkości

Jest jeszcze tak wiele do odkrycia, zrozumienia. Wciąż nie wiemy, jak funkcjonują podstawowe prawa fizyki we Wszechświecie, bo to, co dzięki Einsteinowi wiemy o zachowaniu największych ciał, jest zupełnie niespójne z tym, co dzięki mechanice kwantowej rozumiemy o zachowaniu najmniejszych cząstek, z których zbudowany jest świat i my sami.