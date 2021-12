Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba otworzy nowe okno w astronomii. Poznamy wszechświat w podczerwieni

Co więcej, najodleglejsze galaktyki, na skutek rozszerzania się wszechświata, oddalają się od nas z ogromną prędkością, przez co wyemitowane przez nie promieniowanie widzialne, po drodze do Ziemi zostało „rozciągnięte” i przesunięte w zakres promieniowania podczerwonego. Kosmiczny Teleskop Hubble’a obserwował wszechświat w zakresie promieniowania widzialnego oraz w bardzo bliskiej podczerwieni. Światło najodleglejszych galaktyk we wszechświecie zostało jednak po drodze do Ziemi rozciągnięte tak bardzo, że w tym zakresie nie pozostało już żadne promieniowanie. Teleskop Hubble'a nie był więc w stanie ich dostrzec. Najodleglejsza znana galaktyka GN-z11 obserwowana przez Hubble'a pochodzi z okresu 400 mln lat po Wielkim Wybuchu. Do odkrycia jeszcze odleglejszych galaktyk, z okresu 100-200 mln lat po Wielkim Wybuchu, potrzeba teleskopu czułego w zakresie dalszej podczerwieni. Takim właśnie teleskopem jest Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. Naukowcy szacują, że rekord GN-z11 niepobity od ponad pięciu lat, zostanie pobity już w 2022 lub w 2023 roku.