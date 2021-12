Historia Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. Od pomysłu do startu

Kiedy Kosmiczny Teleskop Hubble’a zainstalowany na szczycie rakiety uciekał z powierzchni Ziemi w kierunku swojej orbity na wysokości ok. 600 km nad Ziemią w 1990 r., naukowcy, którzy go tworzyli, mieli za sobą blisko dwadzieścia lat pracy nad jego instrumentami. Co więcej, wkrótce po starcie okazało się, że Hubble ma poważną usterkę i zanim zobaczymy jakieś przełomowe zdjęcia kosmosu, trzeba będzie teleskop naprawić. Szczęśliwie teleskop znajdował się stosunkowo blisko ziemi, a ludzkość od 9 lat miała do dyspozycji promy kosmiczne, którymi mogła się do niego dostać. Choć wysiłek i koszty były ogromne, w grudniu 1993 r. teleskop ostatecznie udało się naprawić i rozpoczęła się jego trwająca po dziś dzień misja, która bezustannie rewolucjonizuje naszą wiedzę o wszechświecie, zarówno tym bliskim, jak i tym odległym.