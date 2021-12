Starlinki Elona Muska minęły o włos chińską stację kosmiczną. Omal nie doszło do katastrofy

Zaledwie dekadę tempu na orbicie było około 2500 satelitów. Teraz 2000 posiada Elon Musk, a co chwilę dołączają do nich kolejne. W ciągu najbliższej dekady liczba wszystkich satelitów na orbicie wzrośnie do kilkudziesięciu tysięcy. Mimo tego, że przestrzeń dokoła Ziemi jest rozległa, to jednak na niskiej orbicie okołoziemskiej robi się powoli tłoczno i coraz częściej dochodzi do bliskich spotkań różnych satelitów. Kolejne satelity zbliżają się do innych satelitów, ale także do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a jak się teraz okazuje także do nowej chińskiej stacji kosmicznej Tiangong.