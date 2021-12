"Syn Kosa" dostanie się w każde miejsce na świecie w ciągu kilku godzin. Jego ofiary nawet nie będą wiedziały, co je zaatakowało

Wkrótce jednak sytuacja może się zmienić. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to już za cztery lata, w 2025 roku w powietrze wzbije się bezzałogowy następca Blackbirda - SR-72 „Son of Blackbird”. Według założeń ma być to samolot hipersoniczny idealny do przeprowadzania rekonesansu powietrznego, ale także do atakowania celów naziemnych za pomocą nowej broni HSSW (High-Speed Strike Weapon) opracowanej przez Lockheed Martin.