Jarosław Kaczyński ma telefon, na którym Pegasus nie działa. Szef PiS radzi, jak chronić się przed inwigilacją

Co prawda pojawiły się już głosy, że jeśli ktoś nie ma nic na sumieniu, to nie powinien się obawiać inwigilacji (tak samo jak wolność słowa wydaje się czasem zbędna ludziom, którzy nie mają nic do powiedzenia), ale umówmy się - to krótkowzroczne myślenie. Zdaje sobie z tego na szczęście sprawę prezes PiS oraz wicepremier w rządzie, który podzielił się informacją, w jaki sposób uniknąć podsłuchów.