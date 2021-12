Start rakiety to dopiero początek. Zanim Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba zacznie obserwacje, jeszcze wiele przed nim

Wbrew pozorom start rakiety to dopiero początek bardzo długiej podróży. Inżynierowie, którzy od lat pracowali nad przygotowaniem teleskopu do startu, z pewnością na chwilę odetchną, gdy zobaczą, jak rakieta bez problemów ucieka z ziemskiej atmosfery. Teraz jednak rozpocznie się długotrwały proces przygotowania teleskopu do pierwszych obserwacji. Przyjrzyjmy się zatem harmonogramowi prac.