Nasza galaktyka to wielki tunel czasoprzestrzenny pozwalający na podróże na skróty?

To wszystko to pobudzające wyobraźnię hipotezy. A jednak to, na co wpadli naukowcy z Międzynarodowej Szkoły Studiów Zaawansowanych w Trieście (SISSA), przekracza granicę wyobraźni. Według ich artykułu, opublikowanego w Annals Of Physics, tunelem czasoprzestrzennym może być... cała nasza galaktyka czyli Droga Mleczna.