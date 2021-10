Tak zawansowana funkcjonalność do pracy ze złożonymi projektami wymaga dużej mocy obliczeniowej. Sam Autodesk informuje na swojej witrynie, że bez co najmniej 16 GB RAM na pokładzie nie ma co nawet podchodzić do Inventora. A tak właściwie, do co bardziej skomplikowanych, trzeba mieć dwukrotnie więcej. I kartę graficzną o przepływności co najmniej 29 GB/s, a najlepiej 106 GB/s. Nie, zwykły laptop czy nawet desktop sobie z tym sensownie nie poradzi.