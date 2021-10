Niby to wszystko działa i napędza klientów, ale sporo czasu i pieniędzy się przy tym przepala. Jeśli ktoś na koniec chciałby się spytać, czy powyżej chwalę się, czy żalę, to odpowiem memem: why not both? Z jednej strony chciałem skrytykować Facebooka, bo działa do kitu, a z drugiej to jestem z tego nawet zadowolony, bo dzięki temu czas poświęcany uprzednio na codzienne mozolne scrollowanie tablicy odzyskuję czas na inne swoje pasje i zajawki. Piotrek-Mark? 1:0!