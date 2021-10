Facebook chce zmienić nazwę. Idzie śladem Google

Cała koncepcja jest skomplikowana i trudna do opisania, bo nawet związani z nią ludzie mówią o koncepcji, idei. Zuckerberg w pomyśle widzi przestrzeń do pracy. W jego ramach za pomocą zestawu VR czy okularów AR użytkownicy będą mogli stworzyć idealne miejsce pracy, bez względu na to, gdzie w danej chwili się znajdują.