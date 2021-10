Powodem bywa zwykła niecierpliwość, ale dotyczy to raczej wąskiej grupy klientów. Przede wszystkim oczekujemy szybkiej dostawy również w weekendy, bo sklepy internetowe i platformy handlowe stały się naszym pierwszym wyborem podczas zakupów. Korzystamy z internetu, bo nie tylko chcemy oszczędzić pieniądze, ale i czas. To dlatego sklepy internetowe będą oferować coraz korzystniejsze formy dostawy. Będą bowiem dążyć do tego, by doświadczenie zakupu nie różniło się od wizyty w sklepie stacjonarnym pod względem szybkości realizacji zamówienia.