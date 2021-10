Narzekali na monotonię i nudę, więc pokazałem im, jak powinno się grać w Back 4 Blood - recenzja

Nasz odbiór Back 4 Blood jest diametralnie różny. Dla części to świetna gra kooperacyjna, zmuszająca ocalałych do współpracy w obliczu zagrożenia. Dla innych to monotonna strzelanina, w której jesteś jak Rambo, wycinając w pień hordy tych samych zombie, plując z CKM-a do wszystkiego, co tylko się rusza. Obie te perspektywy oddają rzeczywistość i jedna nie wyklucza drugiej. Back 4 Blood może być zarówno wymagającą, taktyczną i skomplikowaną grą co-op, jak również przyziemną plujką ołowiu. Wszystko zależy od podejścia samego gracza, wyrażonego w wyborze poziomu trudności.