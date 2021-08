Czyżby raport dla Kongresu się nie spodobał? UFO wraca na Ziemię

Czy meteor to realna opcja? Z pewnością bardziej prawdopodobna od statku kierowanego przez obcą cywilizację. Fakt, że w raporcie nie znalazły się żadne informacje o wykonywaniu przez „obiekt” nietypowych manewrów zmiany kierunku czy prędkości lotu oznacza, że niczego takiego nie zauważono. A więc jedyne co piloci widzieli to szybko przemieszczający się (najprawdopodobniej w linii prostej) obiekt, który po wleceniu w chmury zniknął. Zważając na to, że KLM leciał z Bostonu do Amsterdamu, to nad Zatoką Świętego Wawrzyńca znajdował się na wysokości przelotowej 9-11 kilometrów, a to znaczy, że wlot obiektu w chmury mógł nastąpić "od góry" co idealnie komponuje się z teorią mówiącą o meteorze.