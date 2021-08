Dwa tysiące lat świetlnych od Ziemi leci sobie gwiazda. Za taką prędkość powinna stracić prawo jazdy

Droga Mleczna składa się z setek miliardów gwiazd krążących wokół supermasywnej czarnej dziury znajdującej się w samym środku galaktyki. Od czasu do czasu trafia się jednak gwiazda taka jak LP 40-365, aby nie było zbyt nudno?

LP 40-365 to w rzeczywistości najprawdopodobniej fragment masywnego czarnego karła, który wybuchł w supernowej. Ów obiekt charakteryzuje się tak dużą prędkością, że badacze przypuszczają, że jest w stanie wyrwać się z pola grawitacyjnego naszej galaktyki i po prostu z niej wyleci w przestrzeń międzygalaktyczną.

Gwiazda LP 40-365 stanowił „odłamek” białego karła, który z kolei był pozostałością po gwieździe podobnej do Słońca. Owa gwiazda stanowiła element układu podwójnego, w którym dwie gwiazdy krążą wokół wspólnego środka masy. Nasza gwiazda pod koniec swojego życia przeszła przez stadium czerwonego olbrzyma, a następnie pozostał po niej jedynie biały karzeł, który z czasem zaczął zasysać gaz z drugiej gwiazdy układu, która przeszła w stadium czerwonego olbrzyma. Ów gaz, lżej związany z odległym jądrem czerwonego olbrzyma spływał stopniowo po spirali na białego karła, powodując przyrost jego masy. Gdy masa osiągnęła granicę Chandrasekhara, czyli 1,44 masy Słońca, doszło do reakcji termojądrowych węgla i tlenu, które doprowadziły do eksplozji supernowej typu Ia, w której biały karzeł został rozerwany na strzępy. Tak powstała m.in. gwiazda LP 40-365.