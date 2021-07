Alleluja! Kosmiczny Teleskop Hubble’a został przywrócony do życia

15 lipca inżynierowie z powodzeniem przełączyli teleskop na komputer zapasowy. Cała operacja była niezwykle ryzykowna, bowiem ów komputer zapasowy nie był uruchamiany od momentu zainstalowania go na pokładzie teleskopu w 2009 r. i inżynierowie nie mogli stwierdzić, czy od tego czasu komputer nie uległ uszkodzeniu i czy ostatecznie uda się go uruchomić.

Miesiąc stresu dla zespołu Hubble'a

Cała operacja jest wynikiem usterki, do której doszło 13 czerwca . Z uwagi na błąd najprawdopodobniej kości pamięci na teleskopie, wszystkie programy obserwacyjne zostały wstrzymane. Od tego czasu trwała długa walka o ustalenie przyczyny awarii. Mimo wielu prób teleskop bezustannie odmawiał podjęcia pracy. Gdy naukowcy próbowali przełączyć go na inne, zapasowe kości pamięci, okazało się, że część z nich także nie działa.

Nic więc zatem dziwnego, że prognozy były naprawdę pesymistyczne i środowisko otwarcie przyznawało, że być może teleskop już nigdy nie powróci do obserwacji. Byłaby to niepowetowana strata dla świata astronomii. Choć już za kilka miesięcy w przestrzeń kosmiczną poleci jego następca - Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba - to jednak nie będzie on aż tak wszechstronny jak Hubble, bowiem będzie obserwował wszechświat w znacznie węższym zakresie promieniowania.