A to pech. Samsung nie może już liczyć na efekt niespodzianki podczas prezentacji urządzeń Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Galaxy Watch4 i Galaxy Buds2. Wyciekło wideo od kanadyjskiego oddziału firmy.

I po niespodziance. Na raptem kilka godzin przed startem konferencji, w Internecie pojawiło się wideo od kanadyjskiego oddziału Samsunga, prezentujące wszystkie nowości. To oficjalny materiał, który miał jeszcze nie trafić do sieci. Wideo nadal jest dostępne na mediach społecznościowych, w tym na Twitterze:

Co nowego?

Tylny aparat składa się z głównego modułu (12 Mpix, f/1.8, 78 °, 1.4 µm, OIS, 2P), szerokokątnego (12 Mpix, f/2.2, 123 °, 1.12 µm, FF) i zooma (12 Mpix, f /2.4 1.0 µm, OIS). Ten do autoportretów ma dwa moduły: 4 Mpix ukryty pod wyświetlaczem, f/1.8, 2.0 µm oraz 10 Mpix, f/2.2, 1.22 µm.

Telefon wyposażony jest w czytnik linii papilarnych i mechanizm rozpoznawania twarzy. Ma certyfikat wytrzymałości IPx8 (wodoodporność), ale też system multimedialnych głośników z obsługą Dolby Atmos. Dostępny będzie w zielonej, czarnej i srebrnej wersji kolorystycznej. Jego masa to 271 g. Samsung zapewnia, że Galaxy Z Fold3 5G wytrzyma co najmniej 200 tys. otwarć.

Również i u Flipa rewolucji w formie nie będzie. To nadal telefon z klapką, choć jego komponenty i podzespoły zostały istotnie uaktualnione. Tak jak poprzednik, telefon pracuje pod kontrolą Androida z OneUI 3.1. Główny, elastyczny wyświetlacz ma przekątną 6,7 cala i pracuje w rozdzielczości 2640 x 1080 pikseli (425 ppi). Zewnętrzny ma przekątną 1,9 cala i rozdzielczość 260 x 512 pikseli. Trwałość ma zapewnić szkło Gorilla Glass Victus. Oba to Dynamic AMOLED z odświeżaniem 120 Hz.

Tylny aparat składać się będzie z dwóch modułów: głównego (12 Mpix, f / 1.8, 78 °, 1.4 µm, OIS, 2PD) i szerokokątnego (12 Mpix, f / 2.2, 123°, 1.12 µm). Przedni to 10-megapikselowy moduł (f/2.4, 1.22 µm, 80 °).

Telefon wyposażony jest w czytnik linii papilarnych umieszczony z boku obudowy. Obsługuje eSIM-a, Bluetootha 5.0 i sieć 5G. Za długi czas pracy bez ładowania odpowiadać będzie akumulator o pojemności 3300 mAh z systemem szybkiego ładowania. Telefon jest wodoodporny (norma IPx8), a jego zawias ma wytrzymać co najmniej 200 tys. otwarć.

Samsung Galaxy Watch4 i Galaxy Watch4 Classic – podobieństwa i różnice, specyfikacja, informacje.

To pierwsze zegarki z zupełnie nową wersją systemu WearOS. Ta jest zbudowana wspólnie przez Samsunga i Google’a i zawiera technologie i usprawnienia, jakie posiada system Tizen. Nowy WearOS nie będzie jednak ograniczony wyłącznie do urządzeń Samsunga – choć to na nich debiutuje.