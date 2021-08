Halo, Samsung? Róbcie już tę premierę, bo wszystko wyciekło. Oto Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung albo robi to z premedytacją, albo ma straszliwego pecha; niemniej jednak nie pamiętam w ostatnich latach ani jednej premiery firmy, która niemal w całości nie wyciekłaby do internetu przed faktem. Nie inaczej jest tym razem – Samsung Galaxy Z Fold 3 zadebiutuje za nieco ponad tydzień, a my wiemy o nim niemal wszystko. Teraz zaś dowiadujemy się, w jakich kolorach będzie dostępny.