Może być hit. Wszystko, co wiemy o Galaxy Buds 2 tuż przed premierą

Słuchawki Samsung Galaxy Buds 2 mamy zobaczyć już za kilka dni, wraz z nowymi składanymi smartfonami i zegarkiem Galaxy Watch 4. Dzięki serwisowi WinFuture już dziś poznaliśmy wszystkie najistotniejsze szczegóły i wygląda na to, że po raz kolejny Samsung udowadnia, że wie, co robi.

Galaxy Buds 2 zapożyczą od wersji Pro nie tylko ANC, ale też kształt etui i samych słuchawek. Na grafikach, które dotychczas przedostały się do sieci, zdecydowanie bliżej im do etui ładujących z Galaxy Buds Pro/Galaxy Buds Live niż do pierwszej generacji Budsów. To dobra decyzja, bo takie etui łatwiej jest schować w kieszeni czy ułożyć na ładowarce bezprzewodowej.