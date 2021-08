Takiego zegarka jeszcze nie było. Sercem Galaxy Watch 4 ma być niezwykły procesor

Samsung zaprezentował oficjalnie układ Exynos W920, który będzie montowany w zegarkach Galaxy Watch 4. Tak sprawnego i wydajnego układu nie miał jeszcze żaden zegarek z WearOS. Co to oznacza dla Apple Watch ?

Exynos W920 będzie sercem wszystkich odmian Galaxy Watch 4. Procesor jest produkowany bezpośrednio przez Samsunga, w 5-nanometrowym procesie technologicznym. Zawiera dwa rdzenie Cortex-A55 i układ graficzny Mali-G68 z obsługą rozdzielczości do 960 x 540 pikseli. Co to oznacza w praktyce?