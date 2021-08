Realme to firma, która idzie śladem wytyczonym kiedyś przez Xiaomi – pisał o strategii Chińczyków Marcin . Za nieduże pieniądze dostajemy sprzęty, które gwarantują jakość znaną z dużo droższych modeli. Tak było choćby w przypadku Realme GT .

Teraz w Polsce pojawia się kolejny sprzęt: Realme Narzo 30 5G. Chętni zapłacą za niego 899 zł w wariancie 4/128 GB. To atrakcyjna cena, bowiem główny rywal, jakim jest Poco M3 Pro 5G , kosztuje tysiąc złotych, a na dodatek dostępny jest w wersji 4/64 GB.

Premiera 9 sierpnia, a przez 48 godzin można go kupić za 799 zł

Sklepy z promocją to m.in.:

Czyli już na premierę kosztuje mniej niż Realme 8 5G, którego Realme Narzo 30 5G jest swego rodzaju… klonem. To po co kupować nowy telefon, skoro można mieć Realme 8 5G? Diabeł tkwi w szczegółach.

O jednym już wspomnieliśmy – cena. Poza tym z pierwszych wrażeń wynika, że Realme Narzo 30 5G wizualnie prezentuje się lepiej niż „ósemka”. Poza tym smartfon będzie szerzej dostępny i znajdziemy go w takich sieciach jak RTV Euro AGD, x-kom, Media Expert, Komputronik oraz sklepy Realme.

Jeżeli zaś chodzi o zestaw aparatów, to mamy tu aparat główny 48 megapikseli, a do tego aparat portretowy monochromatyczny oraz aparat makro, oba z matrycami 2 megapiksele. Zdjęcia robione przez smartfon są wystarczające na Facebooka i powinny wystarczyć mniej wymagającym użytkownikom.

Wadą był brak szerokiego obiektywu, który świetnie nadaje się do zdjęć krajobrazowych, ale cóż – za 800 zł trudno oczekiwać wszystkiego.

Za to dostajemy porządny sprzęt, który powinien zadowolić użytkowników sprawdzonymi rozwiązaniami, jak robił to Realme 8 5G. Chińska firma wypuszcza do Europy kolejną nowość, która kusi możliwościami za niską cenę.