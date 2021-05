Jak tani może być smartfon z 5G? Sprawdzamy realme 8 5G

Na rynek właśnie trafił smartfon realme 8 5G. Sprzęt ten ma szansę mocno spopularyzować łączność nowej generacji w naszym kraju. A zrobi to za sprawą, a jakże, niskiej ceny.

Na wstępie warto powiedzieć, że realme 8 5G nie można postrzegać jako następcy modelu realme 7 5G. Cyferki w nazwie oznaczają wyłącznie kolejność wydawniczą, a nie faktyczny postęp. Należy o tym pamiętać, bo realme tworząc swój nowy smartfon nie chciało stworzyć modelu lepszego od poprzednika, tylko jeszcze bardziej obniżyć próg cenowy smartfonów z łącznością 5G. A to wymagało pewnych kompromisów w postaci zastosowania nieco słabszych podzespołów, wolniejszego ładowania czy mniej interesującego zestawu aparatów.

Jaki jest realme 8 5G?

W wielkim skrócie: jest to najzwyklejszy smartfon, który możecie sobie wyobrazić. Nie oznacza to jednak, że jest zły. Wręcz przeciwnie, realme postawiło tutaj po prostu na sprawdzone rozwiązania, które powinny zadowolić użytkowników. Sam smartfon jest dosyć duży, ponieważ ma 6,5-calowy ekran.

Jednak jest przy tym dosyć lekki i smukły, mimo że zastosowano tu naprawdę spory akumulator o pojemności 5000 mAh. Zapewne jest to zasługa lekkiej, plastikowej obudowy, która jest odpowiednio dobrze spasowana. Obudowa ta ma jednak pewną wadę, ponieważ smartfon zbiera bardzo dużo odcisków palców. Dlatego polecam zabezpieczyć go za pomocą silikonowego etui dołączonego do zestawu.

Także front smartfona jest dosyć standardowy. Zawiera on 6,5-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości FullHD i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Ekran oczywiście zawiera dziurkę na przedni aparat w lewym górnym rogu. Jego jasność jest standardowa, czyli dobra, ale gorsza niż w AMOLED-ach, zaś na odwzorowanie kolorów i kąty widzenia trudno narzekać. Ekran jest wspierany przez dźwięk z pojedynczego głośnika lub słuchawek - zarówno tych przewodowych, jak też pozbawionych kabla.

Pod względem wydajności jest całkiem nieźle jak na smartfon dla mało wymagających użytkowników. Procesor MediaTek Dimensity 700 wspierany przez 4-6 GB RAM i 64-128 GB pamięci wewnętrznej zapewnia odpowiedni komfort pracy w codziennych warunkach. Sam polecam jednak kupno wersji droższej, bo 4 GB RAM może okazać się za małą ilością w 2021 roku. Zwłaszcza jeżeli ktoś korzysta z wielu aplikacji jednocześnie.

Wbudowaną pamięć można rozszerzyć za pomocą kart microSD bez rezygnacji z Dual SIM-a. Do tego mamy łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5, NFC do płatności zbliżeniowych i, rzecz jasna, moduł 5G, który działa z sieciami wszystkich polskich operatorów. Do ładowania smartfona służy zaś port USB-C, który wspiera szybkie ładowanie 18W. Współpracuje on z bardzo dużym akumulatorem o pojemności 5000 mAh, który bez problemu wystarczy na 1-2 dni pracy.

Jeżeli zaś chodzi o zestaw aparatów, to mamy tu aparat główny 48 megapikseli, a do tego aparat portretowy monochromatyczny oraz aparat makro, oba z matrycami 2 megapiksele. Zdjęcia robione przez smartfon są wystarczające na Facebooka i powinny wystarczyć mniej wymagającym użytkownikom, jednak żałuję, że nie zastosowano tu szerokiego obiektywu, który świetnie nadaje się do zdjęć krajobrazowych. No szkoda.













Ile kosztuje realme 8 5G i czy warto go kupić?

Oficjalna cena realme 8 5G wynosi 999 zł za wersję 4/64 GB, która będzie na wyłączność u operatora Plus oraz 1099 zł za wersję 6/128 GB dostępną w sklepach. Jednak na początku sprzedaży cena droższego wariantu zostanie obniżona do 999 zł, więc chyba nie muszę dodawać, który z tych modeli jest bardziej opłacalny.

Część osób może dziwić ta wycena, ponieważ lepiej wyposażony realme 7 5G kosztuje w Plusie też 999 zł. To prawda, jednak starszy i lepszy model miał początkową cenę startową wynoszącą 1299 zł i to Plus po premierze samodzielnie ją obniżył do poziomu 999 zł, żeby spopularyzować swoją sieć 5G. Dlatego w tym momencie to realme 7 5G wydaje się bardziej opłacalnym sprzętem. Musimy jednak pamiętać o dwóch ważnych kwestiach.



Po pierwsze: ostatnia dostawa realme 7 5G już trafiła do Plusa i niebawem model ten będzie niedostępny, bo zostanie zastąpiony właśnie przez realme 8 5G. Po drugie: być może Plus powtórzy swój manewr i znowu będzie sprzedawał realme 8 5G taniej, na przykład za 799 zł. Nie mam wiedzy na ten temat, ale tak po prawdzie to w ogóle by mnie to nie zdziwiło.

Dlatego trudno w tym momencie wypowiadać się na temat ceny i opłacalności realme 8 5G. Wolę zrobić to za jakiś czas, gdy poznamy konkretne oferty na ten model w Plusie. Jeżeli zielony operator ponownie obniży cenę tego smartfona, realme 8 5G na pewno będzie hitem sprzedażowym. A jeżeli tego nie zrobi, to… sprzęt ten zapewne też będzie się dobrze sprzedawał, bo największą konkurencją dla niego był realme 7 5G, którego niebawem zabraknie na rynku.