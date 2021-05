Chcesz mieć 5G? Dziś premiera realme 8 5G - jednego z najtańszych smartfonów z tą łącznością

Na polskim rynku zadebiutuje dziś jeden z najtańszych smartfonów wyposażonych w łączność 5G. Modelem tym jest realme 8 5G. Co o nim wiemy?



Chiński realme coraz śmielej działa na polskim rynku. Smartfony producenta podobają się użytkownikom, ponieważ oferują bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Jednocześnie są dostępne w praktycznie każdym kanale sprzedaży, więc chętnie kupują je zarówno klienci sklepowi, jak też osoby wybierające ofertę abonamentową.

Już dziś, czyli 12 maja 2021 roku, w Polsce zadebiutuje kolejny model tego producenta. Jest nim realme 8 5G, czyli jeden z najtańszych smartfonów z łącznością 5G na rynku. Model ten zapewne będzie sprzedawał się naprawdę dobrze ze względu na niską cenę, której jeszcze nie możemy wam niestety podać.

Koszt smartfona i jego dostępność będzie można jednak poznać już o godzinie 11:00 podczas premiery na żywo.

Nie oznacza to jednak, że o realme 8 5G nie wiemy nic. W końcu model ten zadebiutował już wcześniej w Indiach.Jest on wyposażony m.in. w 6,5-calowy ekran o rozdzielczości Full HD oraz odświeżaniu 90 Hz. Inne elementy specyfikacji to procesor MediaTek Dimensity 700U, 4-6 GB RAM oraz 64-128 GB pamięci na dane. Za zdjęcia odpowiada aparat z trzema oczkami, zaś zapas energii zapewnia akumulator 5000 mAh obsługujący ładowanie 18 W. Nie zabrakło tu też Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1 oraz NFC do płatności zbliżeniowych. No i rzecz jasna modelu 5G.

Można zauważyć, że specyfikacja tego modelu jest mniej okazała niż wydanego kilka miesięcy temu realme 7 5G. Jeżeli kogoś to oburza, to… niesłusznie, bo wbrew temu co mówi nazewnictwo realme 8 5G nie jest następcą modelu realme 7 5G i ma podbić niższą półkę cenową. Przypomnijmy, że realme 7 5G debiutował na polskim rynku w cenie 1299 zł, więc nowszy model powinien zostać wyceniony sporo niżej.

Chcecie dowiedzieć się więcej o realme 8 5G?

Zatem zachęcam do oglądania streamu z premiery tego telefonu, który odbędzie się na facebookowym profilu realme już dziś o 11:00. Wydarzenie to poprowadzi Maciej Kawecki, a jego goścmi będą Łukasz Łyżwa z realme, a także infulencerzy tacy jak Ziemniak, Manoyek, Sitrox i, ten tego, no ja. Znaczy Dawid Kosiński ze Spider’s Web.

Z kolei godzinę później, o 12:00, opublikujemy wrażenia z używania realme 8 5G. Pojawią się one zarówno w formie tekstowej na Spider’s Web, jak też w wersji wideo na kanale Spider’s Web TV. Do zobaczenia!