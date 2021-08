W Świdniku są ludzie, którzy wierzą w smażenie mózgów przez 5G i po 15 latach usunęli maszt T-Mobile. Im już nie będzie smażył

Wydawać by się mogło, że obawy przed 5G to zupełnie nowa „moda”, ale przykład Świdnicy pokazuje, że przeciwnicy komórkowych technologii działają od dawna. I co gorsza: potrafią być skuteczni.

- My też nie jesteśmy przeciwnikami telefonii komórkowej, ale niech to będzie cywilizacja z ludzką twarzą, a nie że postawią nam na podwórku, na dachu, bo jeśli ma nie więcej niż 3 metry, to można! W Świdnicy jest 15 stacji bazowych telefonii komórkowych, nie wiadomo, jakie jest ich oddziaływanie na środowisko, na ludzi. Pole elektromagnetyczne nie jest obojętne dla ludzi! – argumentuje Kazimiera Momot, prezeska stowarzyszenia.

Z tym stwierdzeniem nie zgadzają się jednak badania. W 2011 roku przeprowadzano analizę, z której wynikało, że o żadnej wartości granicznej pola elektromagnetycznego nie może być mowy. Podobne badania wykonano pięć lat później i wyniki się nie zmieniły. Mimo to w końcu doszło do rozbiórki masztu. Ale nie z powodów zdrowotnych.

T-Mobile kary nie zapłacił, więc stacja musiała zostać rozebrana

Jak przypomina swidnica24.pl, w 2020 doszło do rozbiórki stacji bazowej Orange. Pięć lat trwał spór poprzedzający decyzję. Wówczas również uznano, że doszło do budowlanej samowolki.

Tymczasem nawet rząd udostępnił narzędzia, które pozwalają sprawdzić, czy w naszej okolicy dochodzi do przekroczenia norm. Pewnie zatwardziałych przeciwników technologii to nie przekona – wszak wyniki na pewno są spreparowane, kto by wierzył w badania od osób biorących udział w spisku?! – ale być może takie akcje dotrą do osób, które mają obawy, ale jeszcze nie chodzą w foliowych czapkach.