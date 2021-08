Co zamiast TeamViewera? Najlepsze programy do zdalnej obsługi komputerów

TeamViewer to sprawdzony program do zdalnej obsługi komputera. Co zamiast TeamViewera wybrać?

TeamViewer to oprogramowanie pozwalające na zdalny dostęp do komputera. Zwykłym użytkownikom usługa może się przydać do pomocy znajomym czy rodzinie, których nie mogą odwiedzić osobiście. Łączą się z komputerem, przejmują nad nim kontrolę i rozwiązują problem. W zastosowaniach biznesowych pulpit zdalny umożliwia wsparcie techniczne w ramach organizacji.

W tym tekście przeczytasz o programach:

Splashtop zamiast TeamViewera

Splashtop to prawdopodobnie największy konkurent dla TeamViewera. Posiada wiele zalet - możemy uzyskać dostęp do komputera drugiego użytkownika, nawet jeśli jest on obecnie niedostępny, połączyć się z innym urządzeniem bez konieczności instalowania oprogramowania.

Lista przydatnych funkcji Splashtop jest naprawdę długa i obejmuje - oprócz dostępu zdalnego - transfer pliku na zasadzie przeciągnij i upuść, drukowanie zdalne, rebootowanie komputera.

Ceny różnią się w zależności od pakietu i rodzaju usługi i zaczynają się od 4,58 euro miesięcznie.

Getscreen.me jako alternatywa dla TeamViewer

Getscreen.me to usługa, która pozwala na zdalne sterowanie pulpitem innego użytkownika bez konieczności instalowania aplikacji - wystarczy uruchomić stronę w przeglądarce i wygenerować link, który należy podać osobie korzystającej z drugiego urządzenia.

Jeżeli częściej zamierzamy korzystać z usługi, można oczywiście założyć konto i pobrać aplikację. Getscreen.me jest darmowy dla połączenia między dwoma urządzeniami. Ceny za rozszerzone pakiety zaczynają się od 4 dol. miesięcznie, jednak przed zakupem każdej oferty będziecie mieli możliwość wypróbowania jej bezpłatnie, by móc wybrać najlepszą opcję.

Pulpit Zdalny Chrome Desktop zamiast TeamViewera

Usługa znana jako Pulpit Zdalny Chrome to rozwiązanie, które przygotował dla nas Google. Jeśli potrzebujecie programu, który umożliwi wam uzyskanie dostępu do komputera innego użytkownika lub dzielenie się swoim pulpitem z innymi, to Chrome Remote Desktop będzie absolutnie wystarczający.

Podobnie jak w przypadku Splashtop, z usługi można korzystać zarówno na komputerach jak i urządzeniach mobilnych. Aby korzystać z Pulpitu Zdalnego Chrome, należy ściągnąć odpowiednie rozszerzenie do przeglądarki Chrome lub zainstalować aplikację na naszym telefonie. A największa zaleta? Usługa ta jest całkowicie bezpłatna.

LogMeIn Pro vs TeamViewer

LogMeIn to program dla osób, które potrzebują bardziej kompleksowych rozwiązań. Ta usługa oprócz możliwości zdalnego sterowania pulpitem innego użytkownika, umożliwia nam także dostęp do 1 TB miejsca na pliki, zdalnego drukowania dokumentów, nielimitowanej liczby użytkowników, którym wyświetlamy nasz ekran oraz robienia tego z wielu monitorów naraz.

Ponadto subskrypcja LogMeIn zapewnia nam licencję do LastPass Premium, aby chronić nasze dane i hasła. Program kładzie duży nacisk na kwestie bezpieczeństwa, dlatego używa szyfrowania AES oraz typu end-to-end, a więc takiego, które umożliwia dostęp do udostępnianych treści tylko osobom korzystającym z danych dwóch (lub więcej) urządzeń.

LogMeIn to bezpieczne, lecz dość drogie rozwiązanie - cena za 1 użytkownika to 349,99 dol rocznie, a opcja biznesowa na 50 urządzeń wyniesie nas aż 6899,99 dol rocznie.

AnyDesk - alternatywa dla TeamViewera

AnyDesk przyda się na pewno wtedy, gdy wasz internet nie działa na najwyższych obrotach. Aplikacja szczyci się bowiem tym, że stworzony przez twórców kodek pozwala na płynne korzystanie z aplikacji nawet przy słabym połączeniu z siecią. Można z niej korzystać na komputerach Windows, macOS oraz Linux, a także na telefonach z Androidem i iOS-em. Ponadto zajmuje tylko 3 MB miejsca na dysku oraz dostępna jest w aż 28 językach, także polskim.

AnyDesk proponuje nam 3 możliwości subskrypcji: Lite dla pojedynczych użytkowników oraz Professional i Power dla większych firm. Na wszystkie subskrypcje jest obecnie promocja, więc zapłacimy za nie odpowiednio 6,49 euro, 12,49 euro lub 31,49 euro miesięcznie. Rozliczenie następuje zawsze rocznie, jednak przed zakupem możemy wypróbować AnyDesk za darmo przez 2 tygodnie.