Poznań chwali się sposobem na zieleń w miastach. Jest dobry, ale ja mam jeszcze lepszy

Odbruki, jak tłumaczą w Poznaniu, to wszelkie miejsca, gdzie wcześniej był np. asfalt lub kostka brukowa, a teraz znalazła się tam zieleń. Są to przede wszystkim przestrzenie pomiędzy krawężnikiem a chodnikiem. Zamiast stawiać tam wyłącznie słupki utrudniające parkowanie, lepiej postawić na roślinność.

Tylko w tym roku, w miejscach, gdzie wcześniej był beton, poznański Zarząd Dróg Miejskich planuje posadzić 68 drzew, do tego ponad 3,6 tys. krzewów i 15,5 tysiąca roślin cebulowych. To sporo, choć dla porównania w ubiegłym roku beton zastąpiły 144 drzewa, prawie 10,3 tys. krzewów i prawie 8 tys. roślin cebulowych.

Przejdźmy do drugiej strony

Nie do końca jestem przekonany, czy można powiedzieć, że władze uczą się na (własnych) błędach. Chociaż sadzenie drzew i odburki są potrzebne, to równie ważne jest to, aby kolejne betonowe place nie powstawały. A to właśnie w Poznaniu mieszkańcy narzekają na nową inwestycję, jaką jest rewitalizacja łazarskiego rynku: