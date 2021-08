Perseidy to zdecydowanie najbardziej urokliwy i najintensywniejszy deszcz meteorów, który co roku rozświetla niebo w sierpniu. Znajdziesz tutaj informacje kiedy i gdzie się wybrać, aby nasycić oczy fenomenalnym widokiem ziaren pyłu spadających w ziemską atmosferę z przestrzeni kosmicznej.

Tak, wbrew pozorom większość widocznych na niebie spadających gwiazd, to ani nie gwiazdy, ani nie planetoidy, a zwykłe ziarna pyłu kosmicznego pozostawione przez przelatującą przez wewnętrzną część Układu Słonecznego kometę 109P/Swift-Tuttle. Gdy kometa zbliżała się do Słońca, lód na powierzchni jej jądra - wskutek ogrzewania promieniowaniem słonecznym - sublimował i wraz ze znajdującymi się w nim ziarnami pyłu odrywał od komety, tworząc za nią rozległy warkocz pyłu.

Perseidy 2021. Deszcz meteorów to nie deszcz meteorytów

Zanim trafi w ziemską atmosferę, takie ziarno pyłu czy niewielka skała to meteoroid. Zjawisko świetlne widziane po wejściu meteoroidu w atmosferę to meteor. A jeżeli część skały przetrwa lot przez atmosferę i dotrze do powierzchni Ziemi, to staje się meteorytem.