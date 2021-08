Testy szyfrowanych połączeń głosowych i wideo na Messengerze były prowadzone przez długie lata. Nie jest jasne, czemu zajęło to tyle czasu, ale komunikator Facebooka w końcu zapewnia stosowny poziom prywatności.

Facebook poinformował o rozpoczęciu wdrażania mechanizmów szyfrowania E2E (end-to-end) dla połączeń głosowych i wideo w usłudze Messenger. Mechanizm nie trafi od razu do wszystkich, jest wprowadzany falowo kolejnym grupom użytkowników. Garstka z nich co prawda miało rzeczone szyfrowanie aktywne nawet od kilku lat – te osoby były jednak wylosowane przez Facebooka do testów, podczas gdy większość korzystała z otwartych kanałów.

Messenger szyfruje już od pewnego czasu rozmowy tekstowe – ale nie wszystkie, z czego warto zdać sobie sprawę. Szyfrowanie działa bowiem tylko wtedy, gdy użytkownik ze swoim rozmówcą zdecydują się przełączyć na tak zwaną tajną konwersację. By to zrobić, należy kliknąć przycisk i (jak informacje) w prawym górnym rogu interfejsu w widoku konwersacji i tam wybrać Przejdź do tajnej konwersacji. Podobnież, tylko w ramach tej tajnej konwersacji szyfrowane będą połączenia głosowe i wideo.

Facebook Messenger - jak włączyć szyfrowanie połączeń? W ustawieniach rozmowy, pod tajna konwersacja

Facebook Messenger – szyfrowanie połączeń. Wiemy już, jak włączyć. Jakie jeszcze nowości?

Facebook w oficjalnym komunikacie jako przyczynę wprowadzenia szyfrowania połączeń głosowych i wideo podał ich znaczny wzrost popularności w czasach pandemii. Jak informuje, w ostatnich miesiącach dziennie nawiązywano nawet 150 mln wideopołączeń na Messengerze. Facebook przypomniał też, że szyfrowanie jest dostępne również w WhatsAppie, innym należącym do niego komunikatorze.

Twórcy Messengera wykorzystali też okazję, by zapowiedzieć zmiany w znikających wiadomościach. Rozmówcy mają niedługo zyskać większą kontrolę nad tym jak długo wiadomość ma być wyświetlana – zanim zostanie usunięta. Użytkownicy będą mieli do wyboru dowolny przedział czasowy w zakresie od 5 sek. do 24 godz. Facebook niebawem też ma rozpocząć testy szyfrowania E2E w czatach grupowych i grupowych połączeniach, a także w komunikatorze Threads (ten od Instagrama).

Możemy się tu silić na złośliwości i marudzić, że Facebook tak długo zwlekał z zapewnieniem użytkownikom szyfrowania rozmów, ważniejszym wydaje się jednak odnotowanie, że w końcu to zrobił. Usługi Facebooka to na dziś najpopularniejsze środki komunikacyjne na rynku. Bez wątpienia istnieją produkty zapewniające wyższy poziom bezpieczeństwa i prywatności – jednak dopóki większość znajomych będzie preferowała facebookowe aplikacje, dopóty szyfrowanie od Facebooka należy przyjąć wyłącznie z otwartymi ramionami.