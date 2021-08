Być może naukowcy z Google'a właśnie odkryli kryształy czasu. Jeśli tak, konsekwencje mogą być niesamowite

Wielu z nas nazwa „Kryształy Czasu” kojarzy się z polskim światem RPG stworzonym w latach 90. Jednak w rzeczywistości jest to struktura czasoprzestrzeni, która teoretycznie może pozwolić nam wykonywać pracę bez straty energii. Moim zdaniem jeszcze bardziej cool niż system RPG z lat 90.

Prawidłowa nazwa to kryształ czasoprzestrzenny lub kryształ czasowy. Jest to teoretycznie możliwa struktura czasoprzestrzenna, która została zaproponowana w 2012 r. przez laureata Nagrody Nobla Franka Wilczeka. Podobnie jak „zwykłe” kryształy mają powtarzalną strukturę w przestrzeni, tak ten powtarza się cyklicznie - ale w czasie. Ze względu na swoją strukturę nie ma możliwości utraty energii i, zmieniając swoją strukturę cyklicznie, zachowuje się jak perpetuum mobile. Porównanie do kryształów jest nieuniknione - podobnie jak atomy w niektórych warunkach „preferują” ustawianie się w strukturę krystaliczną, tak kryształy czasowe ustawiałyby taką strukturą, ale w dodatkowym wymiarze - w czasie.

Od tamtego czasu kryształy czasoprzestrzenne pozostają pod lupą naukowców i wielu z nich próbuje znaleźć zarówno ich teoretyczne zastosowanie, jak i doświadczalne potwierdzenie możliwości ich istnienia. Ich zachowanie może doprowadzić do wielu nieoczekiwanych odkryć - w końcu zaprzecza ono zasadom termodynamiki, które opisują świat dążący do rozproszenia energii i wzrostu entropii.

Kwantowy komputer potrzebuje tych kryształów

Jednym z podstawowych zastosowań kryształu czasoprzestrzennego byłyby komputery kwantowe.

Problemem do rozwiązania w budowie komputera kwantowego jest uzyskanie koherencji, czyli stabilności układu kwantów. Stabilność ta jest naruszana nawet przy obserwacji stanu układu kwantowego. Tego typu koherencja była uzyskiwana jedynie w bardzo trudnych warunkach (typu użycie laserów o ogromnej mocy, przy równoczesnym utrzymywaniu niskiej temperatury).

Tutaj z pomocą może przyjść może kryształ czasoprzestrzenny: teoretycznie może zamknąć on elektrony w swojej oscylacji bez zużywania energii. Pozwoli to na zmierzenie stanu układu kwantowego bez naruszania koherencji.

Google może być na dobrej drodze do rozwiązania tego problemu

W przesłanym do publikacji raporcie Observation of Time-Crystalline Eigenstate Order on a Quantum Processor naukowcy z Google wykazali, że jesteśmy w stanie wytworzyć kryształy czasoprzestrzenne w warunkach laboratoryjnych. W każdym razie potencjalnie, bo w tej chwili praca zostanie poddana procesowi peer review, zanim zostanie oficjalnie opublikowana.

Konsekwencje są niesamowite - udało nam się uciec od drugiej zasady termodynamiki - tak skomentował pracę Roderich Moessner z Instytutu im. Maxa Plancka, współautor opracowania.

Jeśli badania naukowców z Google i współpracujących z nimi się potwierdzą, to ta istniejąca teoretycznie faza termodynamiczna układu fizycznego może okazać się rzeczywista. Należy sobie zdawać sprawę, że jest to jeden zaledwie początek drogi do zastosowań praktycznych.

Jednak patrząc optymistycznie, jest to jeden z kroków, który umożliwi wytworzenie dużych, działających komputerów kwantowych o prawdziwie praktycznych zastosowaniach. A to zmieni bardzo wiele.