iOS 15 hit czy kit? Najfajniejsze i najsłabsze nowe funkcje systemu Apple'a

System mobilny Apple’a to już dorosły i w pełni dopracowany produkt, a jego nowe iteracje przynoszą kosmetyczne zmiany. Na konferencjach firmy nawet najmniejsze nowości przedstawiane są z entuzjazmem godnym wygranej wojny, ale gdy zainstalujemy system na naszych iPhone’ach, czar szybko pryska. Okazuje się bowiem, że nowe funkcje, owszem, są przyjemne i użyteczne, ale nie zmieniają zasadniczo sposobu, w jaki korzystamy ze smartfona. Są tylko kolejnym etapem powolnej ewolucji i dopracowywania szczegółów.

Powyższe nie oznacza, że iOS 15 to zły produkt. Wręcz przeciwnie. Jesteśmy już na tym etapie, że niewiele można wymyślić, by zaskoczyć użytkowników, zwłaszcza tych, którzy – tak jak ja - z iOS-a korzystają od ponad 10 lat.

Wiele obiecywałem sobie po zapowiedzi zmian w powiadomieniach w iOS 15. Niepotrzebnie, bo przeprojektowane notyfikacje nie wniosły niczego nowego do sposobu, w jaki korzystam z iPhone’a, a tym bardziej niczego lepszego.

Apple chwali się, że powiadomienia stały się bardziej czytelne. W praktyce zmiana ogranicza się do wyśrodkowania i powiększenia ikony aplikacji, z której przychodzi powiadomienie i dodania ikony kontaktu w przypadku iMessage czy połączeń – niewiele.

Zupełnie bezużyteczne wydają się także nowe podsumowania powiadomień. Funkcja ta polega na określeniu godziny i aplikacji, z których powiadomienia będą przychodzić w formie podsumowań. Póki co wygląda to tak:

Na plus: nowe funkcje Facetime

Facetime to moja ulubiona aplikacja do wideorozmów i zastąpiłbym nią wszystkie inne. Dotychczas w ten sposób można było komunikować się wyłącznie, gdy posiadało się urządzenie Apple’a. Na szczęście właśnie się to zmienia i w rozmowach mogą uczestniczyć również użytkownicy spoza jabłkowego sadu.