Nowe telefony marki Samsung, czyli Galaxy Z Fold 3 5G i Flip 3 5G będzie można kupić w sklepach oraz u operatorów telefonii komórkowej. Ile trzeba zapłacić za te urządzenia w ofercie na abonament? Oto ceny w T-Mobile, Plusie, Play i Orange.

Letnia konferencja Samsunga, podczas której firma zgodnie z oczekiwaniami zaprezentowała mnóstwo nowych sprzętów, już za nami. Budzącymi największe emocje produktami okazały się oczywiście dwa nowe telefony zaliczane do kategorii nazywanej z angielska foldables (co można przełożyć na polskie i swojskie składaki). Ich cechą wspólną jest elastyczny dotykowy ekran oraz zawias, który pozwala złożyć urządzenie równo lub niemalże równo na pół.

O nowościach Samsunga moi redakcyjni koledzy napisali chyba już wszystko — począwszy od pierwszych wrażeń z korzystania z telefonów Galaxy Z Flip 3 5G i Galaxy Z Fold 3 5G, przez ceny i informacje o przedsprzedaży telefonów oraz innych gadżetów, na podsumowaniu całej konferencji Galaxy Unpacked kończąc. Teraz przyszła kolej sprawdzić, ile za smartfony Samsung Galaxy Z Fold 3 5G oraz Samsung Galaxy Z Flip 3 5G zapłacimy u operatorów.

Galaxy Z Fold 3 obsługuje rysik

Pierwszym polskim telekomem, który pochwalił się nam w formie informacji prasowej dołączeniem tych dwóch modeli do swojej oferty, jest T-Mobile. W przypadku modelu Samsung Galaxy Z Fold 3 5G kwota, za jaką można kupić telefon u operatora bez podpisywania żadnej umowy to 8299 zł w wersji z 12 GB RAM-u i 256 GB przestrzeni dyskowej (czyli za tyle samo, co bezpośrednio u Samsunga).

Oprócz tego T-Mobile oferuje sprzedaż telefonu na raty na dwa lub trzy lata, a ich wysokość może wynosić nawet jedynie… 10 zł miesięcznie — oczywiście przy opłacie na start w odpowiedniej wysokości, która w tym przypadku w ramach umowy ratalnej na 36 miesięcy wynosi bagatela 7939 zł. Co do zasady im więcej pieniędzy klient wyda na start, tym późniejsze raty będą niższe.

Na drugim biegunie jest oferta na Galaxy Z Fold 3 5G w cenie 3499 zł na start przy ratach wynoszących 200 zł (i to bez abonamentu).

Za dobranie abonamentu opłata na start za telefon spada do 3399 zł, a do tego T-Mobile oferuje opcję zmniejszenia pełnej kwoty zobowiązania, czyli 6 pierwszych rat na kwotę 160 zł, 180 zł i 200 zł, za darmo, co pozwala zaoszczędzić niemałą sumkę. Warunek jest taki, że klient musi zdecydować się na abonament taki jak np. T-Mobile M za 55 zł miesięcznie na dwa lata.

W przypadku drugiego nowego telefonu Samsunga, czyli Galaxy Z Flip 3 5G, również możemy liczyć na plan ratalny. Samo urządzenie w wolnej sprzedaży kosztuje 4809 zł, ale bez abonamentu pozwala kupić ten sprzęt za 969 zł na start przy racie na kwotę 160 zł. Po dokupieniu abonamentu T-Mobile M za 55 zł miesięcznie na dwa lata cena spada do 869 zł na start i można liczyć na trzy raty gratis.

Nowe telefony marki Samsung wyglądają naprawdę wyjątkowo

Galaxy Z Fold 3 5G i Flip 3 5G na abonament w Orange

Drugą siecią, która pochwaliła się swoją ofertą na nowe telefony Samsunga, jest Orange. Galaxy Z Fold 3 5G w wersji z 12 GB RAM-u i dyskiem 256 GB kosztuje 99 zł na start, a w tym przypadku klienci będą spłacać raty po 300 zł oraz opłacać abonament na usługi telekomunikacyjne w wysokości 80 zł co miesiąc przez dwa lata. W przypadku wariantu z dyskiem 512 GB rata rośnie do 315 zł co miesiąc.

Klienci, którzy woleliby kupić Galaxy Z Flip 3 5G w wersji ze 128 GB pamięci również mogą płacić jedynie 99 zł na start, a ich raty wynoszą 155 zł, do tego abonament za 80 zł co miesiąc przy dwuletniej umowie. Dla klientów, którzy potrzebują więcej przestrzeni, przygotowano model z 256 GB pamięci wewnętrznej, a za przejście na niego płaci się 5 zł miesięcznie.

Oprócz tego w Orange od dziś można kupić w przedsprzedaży:

smartwatch Galaxy Watch 4 Classic 42 mm ESIM — 0 zł na start, 77 zł miesięcznie, abonament za 60 zł miesięcznie przez dwa lata;

smartwatch Galaxy Watch 4 40 mm ESIM — 0 zł na start, 57,99 zł miesięcznie, abonament za 60 zł miesięcznie przez dwa lata;

smartwatch Galaxy Watch 4 Classic 46 mm ESIM — 599 zł na start, 57,99 zł miesięcznie, abonament za 60 zł miesięcznie przez dwa lata;

smartwatch Galaxy Watch 4 44 mm ESIM — 0 zł na start, 63 zł miesięcznie, abonament za 60 zł miesięcznie przez dwa lata;

słuchawki Samsung Galaxy Buds 2 — 20 rat po 32,45 zł bez abonamentu.

Galaxy Z Fold3 5G złożony poziomo

Galaxy Z Fold 3 5G i Flip 3 5G na abonament w Play

W przypadku sieci Play telefon Galaxy Z Fold 3 5G oferowany jest w ramach taryfy Play Solo L 5G za 65 zł miesięcznie na 24 miesiące. Domyślnie opłata za sprzęt jest rozbita na trzy lata, co przekłada się na ratę w wysokości 160 zł i opłatę na start wynoszącą 759 zł. Zmiana okresu na dwa lata podnosi opłatę na start do 1999 zł i ratę do 200 zł, a do tego obniżać ratę zwiększając „wkład własny”.

Jeśli chodzi o Galaxy Z Flip 3 5G, to w tym przypadku również możemy kupić nowy telefon Samsunga w ramach taryfy Play Solo L 5G. Przykładowa opłata na start wynosi tutaj 729 zł, a wtedy rata za urządzenie wynosi 110 zł miesięcznie w umowie na trzy lata. Zmiana warunków na dwuletnią umowę w tym wypadku opłaty na start nie podnosi, ale rata rośnie do 180 zł.

Galaxy Z Flip3 5G po złożeniu

Galaxy Z Fold 3 5G i Flip 3 5G na abonament w sieci Plus

Czwarty z polskich telekomów również wprowadził do swojej oferty nowe telefony firmy z Korei. Galaxy Z Fold 3 5G kosztuje 599 zł na start, a do tego dochodzi 36 rat po 228 zł w ramach abonamentu za 50 zł miesięcznie. Rozłożenie rat na sprzęt na dwa lata nie zmienia kwoty opłaty startowej, ale pojedyncza rata rośnie wtedy o 114 zł miesięcznie do poziomu aż 342 zł miesięcznie.

W przypadku tańszego z nowych modeli, czyli Galaxy Z Flip 3 5G, opłata na start również wynosi jedynie 599 zł, ale za ratę w trzyletniej umowie płaci się jedynie 114 zł w abonamencie za 50 zł miesięcznie. Zmniejszenie liczby rat z 36 do 24 skutkuje zwiększeniem kwoty, jaką trzeba wysupłać co miesiąc, do poziomu 171 zł miesięcznie, czyli o 57 zł więcej. Opłata na start nie ulega zmianie.