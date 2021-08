Przed nami sporo do omówienia, bo Samsung pokazał dziś mnóstwo nowych produktów. Są to składane smartfony Galaxy Z Fold 3 5G i Galaxy Z Flip 3 5G , nowe słuchawki Galaxy Buds 2, a także nowe zegarki z rodziny Galaxy Watch 4, po raz pierwszy z systemem Google WearOS. A zatem: zaczynamy!

Pierwszym nowym urządzeniem Samsunga jest topowy składany smartfon Galaxy Z Fold 3 5G. Na pierwszy rzut oka można go pomylić z poprzednikiem, ale nowości powinniśmy dostrzec po wzięciu urządzenia do ręki. Samsung zastosował tu nowy stop aluminium o nazwie Armor Aluminium, dzięki czeku konstrukcja ma zyskać na wytrzymałości. Z kolei wewnętrzny elastyczny panel jest pokryty materiałem PET, który ma zapewnić wiekszą wytrzymałość powierzchni.

Zewnętrzny ekran smartfona ma taką samą przekątną i rozdzielczość jak w poprzedniku (6,2 cala i 2268 x 832 pikseli), ale odświeżanie urosło do 120 Hz w trybie adaptacyjnym. Z kolei wewnętrzny panel, widoczny po rozłożeniu smartfona, na pierwszy rzut oka też się nie zmienił (ponownie ma 7,6 cala, rozdzielczość 2208 x 1768 pikseli i 120 Hz), ale nie ma żadnego wcięcia na kamerkę, ponieważ ta mieści się pod ekranem. Samsung zastosował częściowo przezroczysty panel, dzięki czemu światło dociera do sensora kiedy zachodzi taka potrzeba.

Samsung Galaxy Z Flip 3 również nie wnosi rewolucji, ale za to serwuje garść usprawnień w najważniejszych punktach smartfona. Cała konstrukcja, podobnie jak w przypadku większego brata, jest teraz wykonana z nowego stopu Armor Aluminium i jest wodoodporna, co potwierdza norma IPX8).

Galaxy Buds 2 to przede wszystkim technologia ANC.

Akumulator wystarcza na 5 godzin słuchania muzyki z ANC, a po doładowaniu z etui czas rośnie do 20 godzin. Przy wyłączonym ANC długości wynoszą odpowiednio 7,5 oraz 29 godzin. Są to zatem świetne wyniki. Samsung chwali się też systemem trzech mikrofonów wspieranym przez czip VPU (Voice Pickup Unit), dzięki czemu jakość rozmów ma wzrosnąć. Do tego Buds 2 mają mieć znacznie mniejsze opóźnienie dźwięku otoczenia w trybie transparentnym, bowiem wyniesie ono 0,5 ms zamiast 3,2 ms. Do tego słuchawki będą kompatybilne nie tylko z aplikacjami na Androida i iOS, ale również z aplikacją na Windows 10 i Windows 11.