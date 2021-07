Do wzięcia są bilety na lot w kosmos z Virgin Galactic. W losowaniu mogą wziąć udział Polacy

Przyznam szczerze, że oglądając lot Richarda Bransona w kosmos osobiście uznałem, że najbardziej odlotową częścią całego lotu był fenomenalny lot rakietowy tuż po zwolnieniu zaczepów i włączeniu silnika statku VSS Unity. Mam wrażenie, że było to bardziej ekscytujące niż doświadczenie mikrograwitacji w najwyższym punkcie całego lotu. Gdybym sam wygrał bilet na taki lot, to właśnie na to czekałbym najbardziej.